المنستير: تسجيل حالة وفاة و52 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” وتخلف 343 شخصا عن الحضور لاجراء التلقيح

سجلت الدوائر الصحية بولاية المنستير 471 حالة وفاة منها حالة وفاة جديدة، و15 ألفا و694 حالة تعافي من بينها 120 حالة شفاء جديدة من مجموع 18 ألفا و106 إصابات سجلت منذ بداية الجائحة منها 52 إصابة جديدة، وفق آخر حصيلة للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير محيّنة بتاريخ يوم امس الجمعة

وتصدرت معتمدية المنستير الإصابات الجديدة بمجموع 12 إصابة، تلتها على التوالي معتمديات طبلبة ب11 إصابة، وبنبلة ب8 إصابات، وقصر هلال ب5 إصابات، وقصيبة المديوني ب4 إصابات، وزرمدين ب4 إصابات، والساحلين ب3 إصابات، والوردانين بإصابتين، والمكنين بإصابة واحدة، والبقالطة بإصابة واحدة، وصيادة لمطة بوحجر بإصابة واحدة.

وتراجع عدد الحالات النشطة إلى 1941 حالة نشطة مقابل 2007 حالات إلى غاية 28 أفريل، وبلغ مجموع أسرة “الكوفيد” بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 93 سريرا منها 33 سريرا في قسم الإنعاش والعناية المركزة بلغت نسبة إشغالها 87 فاصل 9 في المائة، و60 سريرا في أقسام أخرى بلغت نسبة اشغالها 55 في المائة في حين أنّ مجموع أسرة “الكوفيد” ب05 مستشفيات عمومية ومصحات خاصة (15 سريرا) ببلغ بالجهة 157 سريرا وصلت نسبة إشغالها 71 فاصل 3 في المائة.

وسجل المركز الجهوي عدد 1 بالمنستير للتلقيح ضدّ “كوفيد19” الى غاية 30 أفريل تلقيح 15 ألفا و337 شخصا من بينهم 6455 تلقوا الجرعة الثانية، ووجهت أمس الدعوة لمجموع 841 شخصا نحو هذا المركز لم يحضر منهم سوى 172 شخصا

وشهد المركز الجهوي عدد 2 بقصر هلال للتلقيح ضد “كوفيد19” توجيه ارسالية دعوة لمجموع 463 شخصا لتلقي الجرعة الأولى تخلف منهم 171 شخصا عن الحضور.

وتطور العدد الجملي للملقحين بالجهة إلى 23 ألفا و27 شخصا من بينهم 6644 شخصا تلقوا الجرعة الثانية وتخلف أمس مجموع 343 شخصا عن التلقيح.