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تسجيل 86 وفاة و 1615 اصابة جديدة بالفيروس

2021/05/01 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

ذكرت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، حول الوضع الوبائي، بأنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل86 حالة وفاة بفيروس “كورونا”، ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء إلى 10 آلاف و808 وفاة .
كما تم يوم امس الجمعة تسجيل 1615 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، وذلك إثر إجراء 6411 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس، وفق البلاغ الوزاري، والى حدود يوم امس 261 ألفا و 552 شخصا بعد تعافي 1595 مريضا.

وتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، بـ 2758 مصابا بفيروس “كورونا” المستجد إضافة إلى إقامة 518 مصابا منهم بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 156 مصابا آخرين إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا قد اقرت قبل ايام، جملة من الإجراءات الوقائية يبدأ العمل بها يوم الاثنين المقبل و الى غاية يوم 16 من الشهر الجاري، للحد من انتشار الفيروس.

ووفق آخر تحيين لوزارة الصحة نشرته صباح اليوم السبت فإن العدد الاجمالي للملقحين بلغ خلال اليوم 49 من الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا 385 الفا و 773 شخصا.

وبلغ العدد الإجمالي للمسجلين بمنظومة التسجيل الوطنية “ايفاكس” 1 مليون و 445 الف شخص .

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