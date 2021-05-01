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الترجي التونسي يتوج بلقبه 31 في تاريخه

2021/05/01 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

فاز الترجي الرياضي التونسي اليوم على الملعب التونسي بنتيجة هدف لصفر في ملعب باردو في اطار لقاء متاخر لحساب الجولة 22 من بطولة الرابطة الرابطة المحترفة لكرة القدم وضمن التتويج بلقب البطولة للمرة 31 في تاريخه والخامسة على التوالي
وسجل عبد القادر بدران الهدف الوحيد د56
ورفع الترجي رصيده الى (59 نقطة ) من 23 مباراة متقدما ب13 نقطة عن ملاحقه النجم الساحلي (46 نقطة) ويكون بذلك قد حسم امر اللقب قبل ثلاث جولات من نهاية السباق.
ويحتل الملعب التونسي المركز العاشر ب26 نقطة

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