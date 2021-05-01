رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة لولاية القصرين ويشارك الوحدات العسكرية إفطارهم

أدى رئيس الجمهورية ، قيس سعيد ، مساء اليوم السبت ، زيارة غير معلنة إلى ولاية القصرين تناول خلالها وجبة الافطار رفقة وحدات الجيش الوطني بمحمية جبل الشعانبي المعلن منطقة عسكرية مغلقة وفق مصدر أمني بالجهة.

وذكر ذات المصدر في تصريح ل(وات) أن رئيس الجمهورية زار عددا من متساكني المناطق المتاخمة لجبل الشعانبي على غرار منطقة ” فج بوحسين ” ومكّنهم من مساعدات إجتماعية ، دون أن يضيف أية معطيات أخرى.

ومن جهتها بينت مصالح دائرة الإعلام والندوات بمركز ولاية القصرين ل(وات) أن زيارة رئيس الجمهورية لولاية القصرين هذا المساء كانت فجئية وغير معلنة حتى لدائرة الإعلام والندوات ولم تتم مواكبتها من قبل وسائل الإعلام .