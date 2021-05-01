سليانة / تسجيل 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة أمس الجمعة 73 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 4416 حالة مؤكدة

من جهته قال كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم السبت ل”وات ” أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 21 إصابة بسليانة المدينة و13 إصابة بمكثر و10 ببوعرادة و8 بمعتمديتي الروحية والكريب و4 ببرقو و3 بمعتمديتي قعفور وكسرى وإصابتين بسيدي بورويس

و أضاف الصغير أن عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة بلغ 27 حالة من بينها 8 بالانعاش و16 حالة بالمستشفيات المحلية