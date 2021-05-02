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عاجل: تمديد حظر الجولان بأسبوعين ومنع تنقل العربات من السابعة مساء..

2021/05/02 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن والي المنستير أكرم السبري عن التمديد في حظر الجولان بكامل ولاية المنستير بأسبوعين بداية من اليوم وإلى غاية 16 ماي الجاري وفق قرار أصدره مؤرخ في 30 أفريل الماضي.

وأوضح الوالي في الفصل الأول من قراره أنّه خلال الفترة السالف ذكرها “يمنع جولان الأشخاص بكامل تراب ولاية المنستير بداية من الساعة العاشرة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي ما عدى الحالات الاستثنائية والطارئة”
وأكد في الفصل الثاني من ذات القرار أنّه “يمنع جولان العربات بكامل ولاية المنستير بداية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي خلال الفترة 1-16 ماي 2021 ما عدى الحالات الطارئة”
وكان والي المنستير أعلن فرض حظر الجولان لأوّل مرة بولاية المنستير خلال الفترة 1-15 أكتوبر 2020

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