بطولة فرنسا (الجولة 35): باريس سان جرمان يفوز على لنس 2-1 وينتزع الصدارة مؤقتا

انتزع باريس سان جرمان مؤقتا صدارة بطولة فرنسا لكرة

القدم بفوزه على لنس بهدفين لواحد (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ، يوم

السبت، ضمن الجولة ال35 من البطولة الفرنسية.

وسجل هدفي سان جرمان البرازيلي نيمار (د 33) ، والبرازيلي ماركينيوس (د59)،

فيما سجل هدف لنس الكاميروني إينياتيوس غاناغو ( د 61) .

وكان لنس تغلب على باريس سان جرمان بهدف وحيد في مباراة الذهاب في 10 سبتمبر

الماضي.

ويعد فوز باريس سان جرمان ، الرابع على التوالي محليا ، في حين هي الخسارة

الاولى للنس خارج ملعبه في آخر 9 مباريات بعد أن حقق الفوز أربع مرات وتعادل

في مثلها.