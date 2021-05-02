انتزع باريس سان جرمان مؤقتا صدارة بطولة فرنسا لكرة
القدم بفوزه على لنس بهدفين لواحد (2-1)، في المباراة التي جمعتهما ، يوم
السبت، ضمن الجولة ال35 من البطولة الفرنسية.
وسجل هدفي سان جرمان البرازيلي نيمار (د 33) ، والبرازيلي ماركينيوس (د59)،
فيما سجل هدف لنس الكاميروني إينياتيوس غاناغو ( د 61) .
وكان لنس تغلب على باريس سان جرمان بهدف وحيد في مباراة الذهاب في 10 سبتمبر
الماضي.
ويعد فوز باريس سان جرمان ، الرابع على التوالي محليا ، في حين هي الخسارة
الاولى للنس خارج ملعبه في آخر 9 مباريات بعد أن حقق الفوز أربع مرات وتعادل
في مثلها.
بطولة فرنسا (الجولة 35): باريس سان جرمان يفوز على لنس 2-1 وينتزع الصدارة مؤقتا
انتزع باريس سان جرمان مؤقتا صدارة بطولة فرنسا لكرة