منوبة: إحداث مركز تلقيح ثان ضد فيروس كورونا بطبربة

تعززت منظومة التلقيح ضد وباء كوفيد ـ19 بولاية منوبة، بمركز تلاقيح محلي بمعتمدية طبربة، وذلك بعد انطلاق خدمات المركز الجهوي بمركز الطب المدرسي والجامعي بمنوبة في مارس المنقضي.

وبتلقيح 345 منتفعا، أغلبهم من كبار السن المسجلين بمنظومة التلاقيح، انطلقت نهاية الأسبوع خدمات المركز التي تتواصل على مدى أيام الأسبوع ودون انقطاع، لينتفع بخدماته أهالي معتمديات طبربة والبطان والجديدة، وفق تصريح المديرة الجهوية للصحة بمنوبة، هاجر الميساوي، اليوم الأحد.

وأضافت أن المركز، الذي جندت لتشغيله الإطارات الطبية وشبه الطبية بالدائرة الصحية بطبربة، تبلغ طاقة استيعابه 400 شخص يوميا، مشيرة إلى مساهمة عدد من مكونات المجتمع المدني، على غرار الهلال الاحمر والكشافة التونسية، في تنظيم عملية الدخول والخروج، وتأمين الحواجز بين مختلف الفضاءات بالمركز، ومنع التجمهر، وفرض التباعد.

ويتزامن افتتاح المركز، الذي أبدى الأهالي ارتياحا لتشغيله، مع تصنيف المعتمدية منطقة حمراء موبوءة، بعد تجاوزها مؤشر 100 حالة لكل 100 الف ساكن، بعدد 353 إصابة لكل 100 ألف ساكن خلال المدة المنقضية.

من جانبه، أكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، لدى زيارته المركز صحبة رئيس بلدية طبربة ومعتمد الجديدة، أهمية هذا المركز المحلي الأول على مستوى معتمديات الجهة، في تقريب الخدمات من المواطنين وتجنيبهم عناء التنقل إلى منوبة، وتقليص الضغط على المركز الجهوي.

وأكد، خلال معاينته جاهزية الإطار الطبي وشبه الطبي، ومختلف الاستعدادات التقنية واللوجستية و البشرية بالمركز، أن الأنظار يجب أن تتجه أكثر لفرض الالتزام بالبروتوكول الصحي وكسر حلقة العدوى، خاصة مع دقة الوضع الصحي بالمنطقة، وتواصل استهتار المواطن، بعدم ارتداء الكمامة والتقيد بالتباعد، إضافة إلى تواصل الانتصاب الفوضوي والمتلاصق داخل المدينة.

يذكر أن الجهة سجلت منذ بداية حملة التلقيح إلى نهاية الأسبوع، أكثر من 11500 عملية تطعيم. وتتواصل العملية بنسق متفاوت وبكثافة خاصة خلال نهاية الأسبوع.