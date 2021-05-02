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منوبة: إلقاء القبض على عنصر متشدد محلّ مناشير تفتيش بطبربة

2021/05/02 أخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت وحدات فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، نهاية الاسبوع الجاري، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري أصيل ولاية جندوبة مطلوب لدى العدالة من أجل “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي”، حسب ما أكده مصدر أمني بالجهة.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن أعوان الفرقة وعلى إثر اشتباههم في أحد الاشخاص، قاموا بالتحري معه والتثبت من هويته، ليتبين أنه محلّ مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، وصادر في حقه حكم غيابي بالسجن لمدة سنتين من أجل نفس التهمة.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، تم الاحتفاظ بالمشتبه به الى حين تسليمه الى الجهات المطلوب لديها، بحسب المصدر الأمني ذاته.

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