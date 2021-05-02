وزارة الصحة تدعو نقابة الأطباء وأطباء الأسنان إلى رفع قرار الإضراب

على اثر قرار نقابة الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة العموميين تنفيذ إضراب أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة لـ 3 و4 و 5 ماي 2021, جددت وزارة الصحة في بيان لها اليوم الأحد، احترامها للحق الدستوري في الإضراب والتزامها بمواصلة الجلسات التفاوضية حول مطالب القطاع، فإنها تعتبر أن مواصلة عملية تلقيح التونسيات والتونسيين أولوية مطلقة لحمايتهم من العدوى بڤيروس كورونا وتحصين المنظومة الصحية من الاستنزاف الذي يتهددها أثناء الموجة الثالثة للوباء.

ودعت الوزارة الأطباء وأطباء الأسنان إلى رفع قرار الاضراب مراعاة للظروف الصحية الطارئة مع مواصلة جلسات التفاوض للوصول إلى اتفاق. كما دعت ”سائر مهنيي الصحة إلى مواصلة العمل داخل مراكز التلقيح وتأدية رسالتهم النبيلة والإنسانية في تأمين حق الشعب التونسي في التلقيح ضد هذا الفيروس الخطير”.

وأكدت وزارة الصحة أن مراكز التلقيح لعملها في الأيام الثلاثة القادمة سيسمح بتطعيم أكثر من أربعين ألف مسجلة ومسجلا وأنها ستحرص على تفادي أي إرباك لعملية التلقيح قد يتسبب في اخلالات على مستوى منظومة evax وينعكس سلبا على سير الحملة الوطنية.