15437 شخصا يتلقون التطعيم ضد كوفيد 19 أمس الأحد، ليرتفع العدد الجملي للتلاقيح إلى 415 ألف و801 تلقيحا

بلغ عدد المطعّمين باللقاحات المضادة لكوفيد-19، أمس الأحد، 15437 ملقحا، ليرتفع العدد الجملي للتلاقيح في اليوم 51 منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في 13 مارس المنقضي 415 ألف و801 شخصا .

وتلقى 4892 شخصا من بين المطعمين أمس، الجرعة الثانية، فيما حصل 9181 آخرين على الجرعة الأولى من التلقيح، حسب بلاغ لوزارة الصحة، اليوم الأثنين.

وأوضحت أن مجموع الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولي بلغ 314357 مطعما فيما ارتفع إلى حدود 101444 عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية.

يذكر أن عدد المسجلين في المنصة الالكترونية للتسجيل عن بعدwww.evax.tn بلغ إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال و20 دقيقة، مليونا واحدا و485 ألفا و173 مسجّلا.