القصرين: رفع 317 مخالفة إقتصادية منذ بداية شهر الصيام

أسفرت التدخلات الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين خلال ال20 يوما المنقضية من شهر رمضان المعظم عن رفع 317 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب2150 زيارة تفقد ومراقبة للمحلات التجارية والأسواق البلدية وتجار الجملة والتفصيل بمختلف معتمديات الولاية أمنها 28 فريق مراقبة، وفق المديرة الجهوية للتجارة بالقصرين سامية البريكي.

وذكرت البريكي في تصريح ل (وات) أن أهم المخالفات كانت شملت قطاعي الخضر والغلال ب140 مخالفة وفي قطاع المواد المديرة وغير المؤطرة ب85 مخالفة إقتصادية وفي قطاع المخابر والمرطبات ب27 مخالفة إقتصادية وفي قطاع اللحوم والأسماك والدواجن بأكثر من 40 مخالفة وشملت بقية المخالفات الأعلاف والمخابز والمواد الخطيرة.

وتمثلت جملة المخالفات، وفق ذات المصدر، في الترفيع والزيادة في الأسعار ب167 مخالفة إقتصادية، والفوترة ب23 مخالفة، وإستعمال مواد مدعمة في غير الأغراض المخصصة لها ب14 مخالفة، وبالمترولوجيا ب21 مخالفة، وترويج منتوجات غير مطابقة للتراتيب المعمول بها ب11 مخالفة .

وأكدت البريكي أن حملات المراقبة الإقتصادية متواصلة بشكل تصاعدي ولم يتم تسجيل نقص في أي مادة من المواد، قائلة بأن الأسعار “مستقرة حاليا” مشيرة الى انه تم تسجيل نقص في مادة الفلفل بعد أن شهد إرتفاعا في بداية شهر رمضان، وابرزت بالمناسبة أنه تم خلال النصف الثاني من شهر رمضان تخصيص فريق لمراقبة محلات صنع وبيع الحلويات والملابس والأحذية في الفترتين الصباحية والمسائية.

وبينت من جهة أخرى أن مصالح الإدارة الجهوية للتجارة تلقت خلال الفترة المنقضية من شهر رمضان 15 شكاية مسّت قطاع الخضر والغلال والمواد الغذائية والمخابز والتبغ والأعلاف، وتم التجاوب معها ورفع 14 مخالفة إقتصادية.