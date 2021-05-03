سوسة: تسجيل 04 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة خلال ال24 ساعة الأخيرة 4 وفيات و57 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد فحص 274 عينة تحليل

وباحتساب الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الوفيات الى 731 حالة وفاة وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي الى 22001 إصابة، واستقر عدد الحالات المتعافية عند 18893 حالة، في حين ما يزال 2377 مصابا تحت المراقبة والمتابعة الطبية

ومازالت الأقسام الاستشفائية المعنية باستقبال وإيواء مرضى “كوفيد 19” تعاني من ضغط متواصل حيث يقيم حاليا 163 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة موزعين الى 103 اشخاص بأسرة الاكسيجين و34 شخصا في حالة انعاش و26 حالة تحت التنفس الاصطناعي

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقّوا التطعيم ضدّ وباء “كوفيد-19” منذ بداية الحملة الوطنية للتلقيح بولاية سوسة إلى غاية أمس الاحد 33434 شخصا، وذلك في المراكز الثلاثة المخصصة للتلاقيح وهي المركز الجهوي للتلقيح بالمركز المندمج للشباب والرياضة للنجم الرياضي الساحلي وبالمركز المحلي للتلقيح بمساكن الكائن بدار الشباب والمركز المحلي للتلقيح بالنفيضة الكائن بدار الشباب

عماد