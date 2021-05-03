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تحويل لحركة المرور إثر غلق النفق أمام مطار قرطاج

2021/05/03 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية كافة مستعملي الطريق القادمين من العاصمة – الطريق الوطنية رقم 8- والمرسى -الطريق الوطنية رقم 9- مرورا بشارع ياسر عرفات أمام مطار تونس قرطاج الدولي والقاصدين أريانة وبنزرت والمناطق المتفرعة من الطريق الشعاعية إكس أنه سيتم غلق النفق قصد إتمام الأشغال على مستوى مدخله أمام مطار تونس قرطاج حيث بإمكان العربات مواصلة السير والانعراج يمينا بالطريق المؤدية إلى مأوى المطار مرورا بمركز الفرز البريدي، وذلك بداية من يوم الثلاثاء 04 ماي 2021 ابتداء من الساعة السابعة صباحا ولمدة 3أيام متتالية.

هذا وتدعو وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتيّة مستعملي الطريق توخي الحذر والتخفيف من السرعة واحترام الإشارات المرورية مع الاعتذار على إزعاجهم.

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