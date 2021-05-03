منوبة: تسجيل ثلاث حالات وفاة احدها لمهندس شاب قادم من الكونغو،

سجّلت ولاية منوبة ثلاث حالات وفاة في اليومين الاخيرين ، بالجديدة ووادي الليل ، احدها لشاب يبلغ من العمر 30 عاما،توفي بمصحة خاصة بعد ساعات من جلبه مصابا بفيروس كورونا من مدينة برازافيل بالكونغو ،اين كان في مهمة ضمن عمله كمهندس باحدى الشركات الاحنبية بتونس لمدة ستة اشهر ، ليرتفع عدد الوفيات الجملي الى 405 حالة منذ انتشار الجائحة ،وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بمنوبة.

كما سجلت الجهة امس 102 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع بذلك عدد الحالات النشيطة الى 1142 حالة ، منها 18 حالة تخضع حاليا للايواء بمركز الكوفيد بمعهد القصاب والمستشفى المحلب بطبربة.

كما سجلت الجهة خلال اليومين الاخيرين ، 125 حالة شفاء ليتجاوز عدد حالات الشفاء الجملي ال10 الاف حالة من جملة 11557 حالة اصابة منذ انتشار الجائحة.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (384 حالة)، فمعتمدية طبربة (255 حالة )والمرناقية ( 169 حالة) ودوار هيشر (137 حالة )ووادي الليل (102 حالة) والجديدة (81 حالة ) وبرج العامري (08 حالات )والبطان( 05 حالات )