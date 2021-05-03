افتتاح مركز للتكوين السمعي البصري بمجلس نواب الشعب

احدث مجلس نواب الشّعب مركزا للتكوين السمعي البصري تم افتتاحه اليوم الاثنين بمقر الأكاديمية البرلمانية ،من قبل رئيس البرلمان راشد الغنوشي تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفق بلاغ صادر عن المجلس.

ويتمثل الهدف من انجاز هذا المركز، الذي يضم أستديو وقاعة فنية وقاعة للتكوين، في تكوين النواب وإطارات المجلس في مجال تقنيات الاتصال في إطار البرنامج السنوي للتكوين طويل المدى بالأكاديمية البرلمانية، فضلا عن التفكير في إمكانية توظيف هذا المركز في تدريب الصحفيين البرلمانيين، وفق عرض تعلق بأهدافه وبرامج عمله تم تقديمه بالمناسبة..

وأبرز الغنوشي أهمية الجانب الإعلامي والاتصالي في العمل البرلماني ودور المركز في تنمية كفاءات النواب وتدريبهم في هذا المجال الذي يضطلع بدور أساسي في التعريف بنشاط المؤسسة البرلمانية وبمختلف وظائفها لافتا الي إمكانية

إطلاق قناة برلمانية وإذاعة برلمانية بفضل الطموح الذي يحدو الطاقات الشابة العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى الحاجة الأكيدة التي تدعو أعضاء مجلس نواب الشعب اليوم إلى إتقان المبادئ والمناهج الأولية للإعلام والاتصال، معتبرا أن إعطاء إشارة انطلاق هذا المركز المخصّص للتكوين السمعي البصري هو ترجمة لمواكبة المؤسسة البرلمانية للمتغيرات التي يشهدها الفضاء الاتصالي اليوم.

وقد حضر الافتتاح كل من مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والاتصال ماهر مذيوب ومساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني جميلة دبش كسيكسي والمديرة العامة للأكاديمية البرلمانية جميلة جعبر ومديرة التعاون الدولي فاتن السليتي ومنسق مشروع دعم البرلمان بمؤسسة هانس زايدل قيس الدقاز.