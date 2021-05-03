نسبة إضراب الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة فاقت 96% بجهة أريانة

أكدت الكاتبة العامة للنقابة الجهويّة للأطباء العامّين وأطباء الأسنان والصيادلة وأطباء الاختصاص للصحّة العموميّة، مليكة عبد الكافي، الاثنين، نجاح الإضراب، الذّي يشنه أطباء وصيادلة وأطباء أسنان العاملين بالقطاع العمومي بالتزام قاربت نسبته مائة بالمائة.

وأضافت عبد الكافي في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ الإضراب شمل، أيضا، المركز الجهوي للتلقيح ضد فيروس كورونا، الذّي فتح أبوابه،الإثنين، بشكل متأخر.

وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة، محمد الشابي، من جهته، أنّ نسبة نجاح الإضراب بجهة أريانة بلغ إلى حدود الساعة التاسعة من صباح، الإثنين، نسبة 96 بالمائة.

وشمل الاضراب وفق ذات المصدر المستشفيات المحليّة بالجهة ومستشفى محمود الماطري والمستشفى المحلي بحي التضامن ومراكز الصحّة الأساسيّة التابعة لولاية أريانة.

ويخوض الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية بداية من الاثنين وحتّى الإربعاء 5 ماي 2021 إضرابا عاما عن العمل احتجاجا على “تدهور أوضاعهم الاجتماعية والصحيّة”.

ووفق ما صرح به الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان للصحة العمومية، نور الدين بن عبد الله، فإن الإضراب يشمل “كل الأطباء الممارسين في مراكز الصحّة الأساسية والمستشفيات المحليّة والجهويّة والجامعيّة، وأيضا، كل أطباء الاختصاص للصحّة العموميّة وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء المؤقتين والمتعاقدين والمتفقدين.

ويشمل الاضراب، وفق بن عبد الله، الخدمات الصحيّة بما فيها عمليّات التلقيح ضد كوفيد-19، وأخذ العيّنات، باستثناء الأطباء العاملين بأقسام الإستعجالي وأقسام تصفية الدم، الذّين سيحملون الشارة الحمراء أثناء الإضراب.