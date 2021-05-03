قيس سعيّد يتسلم رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي باه نداو

تسلّم رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، صباح اليوم الإثنين بقصر قرطاج، رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، باه نداو، سلمها إياه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية مالي، زيني مولاي.

وأفاد الضيف، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، بأنه نقل إلى الرئيس سعيّد تحيات الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي وحرصه الشديد على مزيد ترسيخ علاقات التعاون والدعم المتبادل بين البلدين وتطلّعه إلى استمرار مساندة تونس للجهود الأممية من أجل تحقيق الاستقرار في مالي.

من جانبه عبّر رئيس الدولة عن اعتزاز تونس بانتمائها الإفريقي وحرصها على تطوير علاقات الأخوة والتضامن التي تجمعها بالدول الإفريقية الشقيقة واستعدادها لمواصلة الدفاع عن قضايا القارة ومصالحها، لاسيما في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لتعزيز الجهود المشتركة، من أجل صون الأمن والاستقرار وتحقيق آمال الشعوب الإفريقية وتطلعاتها.

كما أعرب سعيّد عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون التي تجمع تونس بمالي، مؤكدا ضرورة تطويرها “وفق فكر مشترك ورؤى جديدة تخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الدعم والتأييد في المحافل الإقليمية والدولية”.