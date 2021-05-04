باجة: تسجيل 51 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” اغلبها في مدينة الكاف بعد رصد السلالة البريطانية بها

سجلت ولاية باجة، يومي 1 و3 ماي الجاري، 51 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 178 تحليلا فيروسيا تم اجراؤها، وقد رصدت اغلب الاصابات (31 اصابة) بمدينة باجة التى تسجل منذ قرابة الشهر اعلى عدد للاصابات بعد رصد السلالة البريطانية للفيروس بها.

وتتوزع بقية الاصابات على معتمديات عمدون (5 اصابات) وتبرسق (3 اصابات) ونفزة (5 اصابات) وتستور (5 حالات) ومجاز الباب (حالتان) وقبلاط (حالة واحدة)، ليصل عدد الحالات الايجابية المكتشفة منذ بداية الجائحة بالجهة الى 6004 حالات من جملة 18975 تحليلا تم اجراؤها.

ولم تسجل امس اية حالة وفاة علما ان عدد الوفايات نتيجة الاصابة بفيروس “كورونا” بباجة بلغ 190 حالة وبلغت نسبة التعافي من الفيروس بالجهة 93,63 بالمائة بعد تسجيل تعافي 5622 شخصا، حسب احصائيات للادارة الجهوية للصحة.