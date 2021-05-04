ميسي يقترب من تحطيم لقب تاريخي لمارادونا



اقترب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، من تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة دييغو مارادونا كأكثر لاعبي الأرجنتين تسجيلا لأهداف من ركلات حرة.

وأفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن ميسي وصل إلى الهدف رقم 56 من ركلات حرة، 50 هدفًا مع برشلونة و6 أهداف مع الأرجنتين، وذلك عقب تسجيله هدفين في فوز برشلونة على مُضيفه فالنسيا بثلاثة أهدافٍ لهدفين إحداهما من ضربة حرة مباشرة.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يفصله ثلاثة أهداف عن الأسطورة الأرجنتيني الراحل مارادونا الذي استطاع تسجيل 59 هدفًا من ركلات حرة مباشرة.

وأشارت إلى أن ميسي تجاوز بالفعل رقمي أسطورتي الأرجنتيني دانييل باساريلا الذي سجل 43 هدفاً ومانويل بيليغرينا الذي سجل 45 هدفاً.

ويلتقي برشلونة السبت القادم مع غريمه أتليتكو مدريد متصدر ترتيب البطولة الإسبانية وهو أول فريق يستقبل هدفًا للبرغوث الأرجنتيني مع برشلونة من ركلة حرة مباشرة في مباراة اكتسح فيها برشلونة الأتليتي بستة أهداف مقابل هدف في 4 أكتوبر 2008.