جندوبة: تسجيل 05 وفيات و72 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

توفي اول امس الاحد، 05 اشخاص وأصيب 72 اخرين بفيروس “كورونا” المستجد بولاية جندوبة، وتعدّ حصيلة الوفيات الاعلى منذ بداية الجائحة بالجهة في 12 افريل 2020 بمدينة وادي مليز ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 222 حالة وفاة.

وسجل عدد الإصابات هو الاخر ارتفاعا لافتا بعد اكتشاف 72 إصابة، بتاريخ 2 ماي الجاري، من مجموع 258 عينة، ليرتفع العدد الإجمالي للاصابات الى 3867 إصابة من مجموع 16911 شخصا اجروا التحاليل المخبرية

وتعافي الى حد الثاني من الشهر الجاري 3407 اشخاص، وحافظ قسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بطبرقة على طاقة استيعابه القصوى ب04 مصابين، وبلغ عدد المقيمين بأقسام الكوفيد والى حد ذات التاريخ 60 مصابا، وفق ما ورد في الإحصائية اليومية المحيّنة الصادرة صباح اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.