السماح بحضور 9500 مشجع نهائي الدوري الأوروبي في جدانسك

سيسمح بحضور 9500 مشجع المباراة النهائية للدوري الأوروبي لكرة القدم في مدينة غدانسك البولونية في 26 ماي الجاري بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) أنه تلقى موافقة السلطات البولونية على ذلك.

وستقام المباراة في ملعب إنيرغا في غدانسك وسيسمح بحضور جماهيري بنسبة 25 في الامئة من الطاقة الاستيعابية للملعب.

وسيحصل كل فريق على ألفي تذكرة بينما تطرح ألفي تذكرة أخرى للبيع للجميع.

أما بقية التذاكر فستمنح للجنة المحلية المنظمة واليويفا والاتحادات الوطنية والشركاء التجاريين وشبكات البث.

وقال اليويفا في بيان “أكدت السلطات البولونية موافقتها على السماح بحضور جماهيري بواقع 25 في المائة من القدرة الاستيعابية للملعب أي ما يصل إلى 9500 مشجع”.

واشار الاتحاد القاري إلى أنه قد يطلب من المشجعين إثبات تلقي التطعيم أو خلوهم من العدوى بفيروس كورونا.

وأضاف اليويفا “المشجعون القادمون من خارج بولونيا سيتعين عليهم الالتزام بالقيود المطبقة على الحدود خلال هذا الوقت. ولن تمنح أي استثناءات لحاملي تذاكر المباراة”.

وسيلتقي مانشستر يونايتد الانقليزي خارج ملعبه مع روما الخميس المقبل في إياب قبل النهائي بعد فوزه 6-2 ذهابا على النادي الإيطالي.

وفي المواجهة الثانية سيلتقي فياريال الإسباني خارج أرضه أيضا مع أرسنال بعد فوزه ذهابا على النادي اللندني 2-1.