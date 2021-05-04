توزر: تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس “كورونا” في أفريل الماضي بعد رصد 1234 إصابة

سجّلت ولاية توزر خلال شهر أفريل الفارط، أعلى نسبة من حيث عدد الإصابات بفيروس “كورونا” وذلك منذ بداية ظهور الجائحة، بلغت 1237 إصابة، أي ما يعادل 17,6 بالمائة من مجموع الإصابات، وفق ما ذكره، اليوم الثلاثاء، رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة، فؤاد براني.

وأشار براني، في تصريح لـ(وات)، أن الشهر أفريل الماضي سجل كذلك أكبر نسبة وفيات بسبب الإصابة بالفيروس، والتي بلغت 31 حالة وفاة لأشخاص قُدّر معدل أعمارهم في حدود 75 سنة، 53 بالمائة منهم نساء توفي أغلبهم في المستشفيات، وهو ما يؤشر، حسب تقديره، الى بلوغ ذروة الجائحة في شهر أفريل الماضي.

وقد رصدت المصالح الصحية، أيضا، 39 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، من جملة نتائج تحليل 137 عيّنة، أي بنسبة إيجابية قدرها 28 بالمائة، وفق ذات المصدر، بما يرفع مجموع الإصابات منذ بداية الموجة الثانية للجائحة، الى 7011 إصابة، منها 6565 حالة شفاء.

وتعد الجهة، 308 حالات نشطة، فيما ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بالفيروس الى 138 وفاة، بعد تسجيل حالتي وفاة عشية أمس الاثنين، ويتم التعهد حاليا، بـ30 مصابا في المستشفيات، موزعين بين قسم الإنعاش الطبي وأقسام “كوفيد-19”.

تجدر الإشارة الى أنه يتمّ تأمين عمليات التلقيح ضد فيروس “كورونا” بشكل طبيعي في مركز التلقيح الجهوي، وقد وبلغ عدد الأشخاص الذين وقع تطعيمهم 2763 شخصا من مجموع 7637 من المسجلين على المنظومة الخاصة بالتلقيح والذين وقعت دعوتهم، من بينهم 1270 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.