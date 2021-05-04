سوسة: تسجيل 5 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت ولاية سوسة، أمس الاثنين، 5 حالات وفاة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جرّاء الإصابة بهذا الوباء إلى 744 حالة، منها 736 حالة منذ إعادة فتح الحدود في جوان 2020.

وتمّ، أيضا، وفق ما ورد بالنشرة اليومية المحينة للإدارة الجهوية للصحة بسوسة، تسجيل 71 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إخضاع 254 عيّنة للتحاليل المخبرية، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ إعادة فتح الحدود الى 22072 إصابة مؤكدة.

ويقيم حاليا، 163 مريضا بمؤسسات ولاية سوسة الاستشفائية العمومية والخاصة، موزعين الى 113 خاضعين للاكسيجين، و29 في حالة انعاش، و21 تحت التنفس الاصطناعي.