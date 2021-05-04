سوسة: القيام ب5580 زيارة تفقد أسفرت عن تحرير 586 محضر بحث إقتصادي خلال 20 يوما

تولت الفرق المشتركة للمراقبة منذ بداية شهر رمضان القيام ب5580 زيارة تفقد أسفرت عن تحرير 586 محضر بحث إقتصادي، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة فوزي طالب (وات)

وقد تم لاسباب احتكارية، حجر 9،7 اطنان من الخضر والغلال و6،15 اطنان من مادة الفرينة المدعمة و5،4 اطنان من مادة السميد و3،1 اطنان من مادة السكر و800 لتر من الزيت النباتي المدعم و713 علبة سجائر، بالاضافة الى حجز 603 قطع مواد صحة جسدية و170 قطعة مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك و400 كغ من سمك التن غير مطابق للتراتيب

وأوضح طالب ان أغلب المخالفات تعلقت بقطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة (374 مخالفة ) حيث تم تسجيل 237 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و45 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض و37 مخالفة في قطاع الأسماك و55 مخالفة في قطاع اللحوم يليها قطاع المواد الغذائية العامة (156 مخالفة)

كما تم رفع 47 مخالفة في قطاع المخابز والمرطبات و9 مخالفات في قطاعات أخرى، وقد مثلت المخالفات الماسة بنزاهة المعاملات اكثر من 65 بالمائة من مجمـوع المخالفات المرفوعـة (383 مخالفة) والمتعلقة بالخصوص بعدم إشهار الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير واستعمالات آلات وزن غير قانونية

وفي ما يتعلق بالممارسات المتصلة بالأسعار والاحتكار فقد مثلت اكثر من 31 بالمائة من المخالفات (181 مخالفة) شملت بالخصوص قطاع الخضر والغلال وقطاع المواد الغذائية وقطاع المخابز والمرطبات وقطاع الدواجن، وبلغت المخالفات المتعلقة بالإخلال بتراتيب الدعم 6 مخالفات بينما بلغ عدد المخالفات المسجلة في مجال جودة وسلامة المنتوجات 14 مخالفة

وذكر المدير الجهوي للتجارة بسوسة أن عمليات المراقبة خلال هـذه الفترة أمنها 178 فريق مراقبة بمعدل 9 فرق يوميا إضافة إلى الخلايا القارة بسوقي الجملة للخضر والغلال بسوسة وحمام سوسة وسوق التفصيل بباب الجديد