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ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا في تونس الى أكثر من 11 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 101 وفاة جديدة

2021/05/04 الأولى, المصدر, مجتمع

سجلت تونس يوم الاثنين 3 ماي الجاري 101 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كوفيد-19 ليرتفع بذلك العدد الجملي لضحايا الفيروس منذ بداية انتشاره في البلاد العام الماضي إلى 11016 حالة وفاة.
وبلغ عدد الإصابات المكتشفة بنفس التاريخ وفق آخر تحديث نشرته مساء اليوم الثلاثاء وزارة الصحة، 1405 إصابة وذلك بعد القيام بأكثر من 5280 تحليل مخبري.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره 314 ألف مصاب في تونس.
في المقابل تعافى بتاريخ 3 ماي الجاري 1996 شخصا ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس إلى أكثر من 266 ألف شخص.
ولم تنشر وزارة الصحة في بلاغها مساء اليوم وضعية أسرة الإنعاش وأسرة الأكسيجين.

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