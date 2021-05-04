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نابل: تسجيل 10 وفيات و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

2021/05/04 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجلت ولاية نابل خلال اليومين الأخيرين 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 624 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة في تحيينها الدوري للوضع الوبائي الصادر اليوم الثلاثاء.
وتتوزع حالات الوفيات المسجلة على معتمديات الحمامات (3 حالات) و قربة (حالتين)و حالة بكل من منزل تميم ومنزل بوزلفة ونابل وبني خيار وقرمبالية وتترواح أعمارهم بين 55 و86 سنة.
كما سجلت الجهة 121 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 19507 حالات من بينها 1563 حالة نشيطة أي لاتزال حاملة للفيروس، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 131 حالة

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