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مدنين: تسجيل 5 وفيات و52 إصابة محليّة جديدة بفيروس “كورونا” و112 حالة تعافي

2021/05/05 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


سجّلت ولاية مدنين خلال الـ24 ساعة الماضية، 5 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، لأشخاص تراوحت أعمارهم بين 70 و90 سنة، ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس إلى 534 وفاة منذ بدء انتشار الجائحة.

وتطور، أيضا، العدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 13413 اصابة، وذلك بعد تسجيل 52 إصابة جديدة بالفيروس، وفق معطيات محيّنة صادرة عن الادارة الجهوية للصحة بمدنين.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة، بين ميدون بـ15 إصابة، وجرجيس 14 اصابة، و8 إصابات بحومة السوق، و6 بمدنين الشمالية، و3 بمدنين الجنوبية، وإصابتين بكل من بن قردان وأجيم وبني خداش.

وتطورت حالات الشفاء، في المقابل، الى 12296 حالة منذ ظهور الوباء، بتسجيل 112 حالة شفاء جديدة، منها 25 بميدون، و19 بجرجيس، و18 بحومة السوق، و12 حالة شفاء بمدنين الشمالية، و11 ببن قردان، و10 بأجيم، و9 حالات شفاء بسيدي مخلوف، و7 بمدنين الجنوبية، وحالة شفاء واحدة ببني خداش.
بر

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