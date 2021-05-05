رابطة البطولة الإنقليزية لكرة القدم تسمح رسميا بعودة الجماهير لمباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري

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أعلنت رابطة البطولة الإنقليزية لكرة القدم رسميا ، اليوم الأربعاء، السماح للجماهير بالعودة الى المدرجات لحضور مباريات الجولتين الأخيرتين من الموسم الجاري.

وقالت الرابطة، في بيان رسمي “نؤكد أن آخر جولتين من موسم (2020/2021)، سيقتصر فيهما الحضور على مشجعي صاحب الملعب، وسيكون ذلك مرهونًا بتخفيف الحكومة لقيود الإغلاق في المملكة المتحدة”.

وأضافت “من المتوقع أن يتمكن المشجعون من العودة إلى الملاعب، اعتبارا من 17 ماي الجاري بأعداد مخفضة، في انتظار قرار الحكومة النهائي بشأن شروط تخفيف الإغلاق، والذي سيتم إعلانه في موعد أقصاه 10 ماي”.

و كشفت انه تمت إعادة جدولة مباريات البطولة الإنقليزية، الأسبوع الماضي، لإتاحة فرصة لكل فريق لاستضافة مباراة واحدة على أرضه مع الجماهير، قبل نهاية الموسم.

وستقام مباريات الجولة الـ37 يومي 18 و19 ماي، على أن تبدأ الجولة الأخيرة في توقيت موحد يوم الأحد 23 ماي، كما هو مخطط من قبل.