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تونس تسجل 106 حالة وفاة ونحو 1450 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة..

2021/05/05 الأولى, المصدر, مجتمع

سجلت تونس 1448 اصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بعد إجراء 5730 تحليلا مخبريا لتقصي الفيروس، وفق آخر الاحصائيات التي نشرتها وزارة الصحة اليوم الاربعاء.
وارتفع بذلك العدد الجمالي للمصابين منذ بداية ظهور مرض كوفيد 19 العام الماضي في تونس إلى 315600 مصابا.
وأضافت الوزارة ان العدد الإجمالي للوفيات جراء فيروس كورونا المستجد وصل إلى 11122 شخصا بعد تسجيل 106 حالات وفاة جديدة بتاريخ 4 ماي الجاري.
في المقابل تم يوم 4 ماي الجاري تسجيل 2957 حالة شفاء ليصل بذلك إجمالي المتعافين منذ بداية ظهور الفيروس إلى 269653 متعاف.

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