الرابطة المحترفة 1: التعادل الايجابي 1 – 1 يحسم لقاء الدربي بين الافريقي و الترجي

حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 لقاء الدربي بين قطبي العاصمة النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، اليوم الأربعاء، في اطار الجولة 24 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وجاء هدفا اللقاء الذي احتضنه ملعب حمادي العقربي برادس عن طريق ياسين الشماخي في الدقيقة 83 للنادي الافريقي، و محمد علي بن رمضان في الدقيقة 89 للترجي الرياضي التونسي من ضربة جزاء.

وكان حكم المبارة هيثم القصعي قد أقصى لاعب الترجي الرياضي التونسي أنيس البدري في الدقيقة 67.

و رفع الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم الحالي 2020 – 2021 رصيده الى 60 نقطة في المركز الأول، في حين استقر النادي الافريقي عند المرتبة الثامنة برصيد 29 نقطة.

يذكر أنّ اللقاء انطلق بتأخير عن موعده المحدد بسبب دخول عدد من الجماهير لمدارج الملعب، وهو ما رفضه حكم المباراة وذلك قبل ان يتم تدارك الامر وتقام المباراة .

وفي ملعب الطيب المهيري بصفاقس أهدر النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الرابع فرصة لتشديد المراهنة على المركز الثالث اثر هزيمته أمام مستقبل سليمان بنتيجة 1 – 0 . وسجل عزيز الشتيوي الهدف الوحيد في الدقيقة 56 .

واستقر النادي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما لحق به ضيفه مستقبل سليمان في المركز الرابع بنفس رصيد النقاط .

وبدوره فرض اتحاد بن قردان، في ملعب بوجمعة الكميتي، التعادل على الأولمبي الباجي بنتيجة 1 – 1 . وتقدم اتحاد بنقردان في النتيجة عن طريق هيثم المحدي في الدقيقة 35، قبل أن يتمكن الفريق المحلي من التدارك في الدقيقة 60 من الشوط الثاني عبر عبد الرحمان الحنشي.

وحافظ بذلك أبناء المدرب كمال زعيم على المركز الثالث المؤهل لمسابقة الاتحاد الافريقي، عكس الأولمبي الباجي الذي تعكرت وضعيته ومازل مهددا بالنزول رغم وجوده في المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وفي باردو حقق الملعب التونسي اليوم انتصارا باهرا على حساب النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 1 – 0 . وسجل هيثم العيوني الهدف الوحيد د8 فيما حافظ النجم الساحلي على المركز الثاني رغم الهزيمة. ويحتل لملعب التونسي المركز الثامن ب 29 نقطة

وقبل جولتين من نهاية الموسم الكروي، اشتد التنافس في أسفل الترتيب بين 7 فرق مازلت معنية حسابيا بالنزول، ليرافق احدها شبيبة القيروان الى الرابطة الثانية.

ففي القيروان لم يجد النادي البنزرتي صعوبة في تحقيق الفوز على شبيبة القيروان المتاكدة من نزولها وامطر شباكها برباعية عن طريق فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)

ويحتل النادي البنزرتي ( 25 نقطة) المركز 13 قبل الاخير وهو على بعد نقطة من نجم المتلوي ب26 نقطة . ورغم فوزه اليوم فهو لا يلملك مصيره بيده حيث انه مدعوللانتصار وانتظار بقية النتائج في الجولتين المتبقيتن

في المهدية فاز مستقبل الرجيش على ضيفه نجم المتلوي بهدف لصفر سجله بوبكر ديارا (15) . ويحتل فريق الرجيش المركز السادس ب35 نقطة ومازال مراهنا على المركز الثالث و الرابع بينما يصارع نجم المتلوي من اجل تفادي النزول حيث يملك 26 نقطة في المركز 12 متقدما بنقطة واحدة عن النادي البنزرتي.

وحقق اتحاد تطاوين فوزا ثمينا على ميدانه على حساب الاتحاد المنتستيري بنتيجة 3-1 . وسجل للفريق المحلي كل من ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74) فيما جاء الهدف الوحيد للضيوف عن طريق الياس الجلاصي (38)

ويحتل اتحاد تطاوين المركز 11 برصيد 27 نقطة ومازال في قلب دوامة النزول فيما يحتل الاتحاد المنستيري المركز السابع ب30 نقطة وهو في حاجة لنقطة ليتاكد من بقائه رغم انه منطقيا في مامن من الهبوط