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رئيس الحكومة يؤكد ضرورة تسريع وتيرة التلقيح ضد فيروس كورونا

2021/05/05 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد رئيس الحكومة هشام مشيشي، ضرورة التسريع في وتيرة عمليات التلقيح ضد وباء كوفيد 19 وضمان حسن سيرها على الوجه الأفضل حتى تشمل كل الفئات المستهدفة استنادا إلى المراحل التي ضبطتها الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، وذلك لدى إشرافه اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.
واستعرض الاجتماع آخر تطورات الوضع الوبائي والمعطيات الحالية المتعلقة بنسق انتشار العدوى وبتقدم عمليات التلقيح ضد الفيروس وبمدى جاهزية المؤسسات والهياكل الاستشفائية على الصعيدين البشري واللوجستي للتعامل مع تطورات الوضع الوبائي.
وأبرز رئيس الحكومة بالمناسبة أهمية القرارات والإجراءات والمقترحات التي تقدمها اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا مثمنا المجهودات الذي تبذلها اللجنة في هذا المجال.
وبيّن مشيشي أن أشغال اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا ونتائج أعمالها وتصوراتها لا تخضع لأية ضغوطات مهما كان نوعها وأن استراتيجية عملها تقوم أساسا على المعايير العلمية البحتة.

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