سليانة : تسجيل 3 حالات وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ولاية سليانة أمس الثلاثاء 3 حالات وفاة و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 4471 حالة مؤكدة.

من جهته قال كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة عماد الصغير اليوم الأربعاء لمراسلة (وات) أن الإصابات الجديدة تتوزع بين 14 إصابة بالروحية و9 حالات بسليانة المدينة وحالتين بمكثر و3 ببوعراد وإصابتين بمكثر.

و أضاف الصغير أن عدد الحالات النشيطة الخاضعة للحجر الصحي الإجباري بلغ 279 حالة في المقابل بلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 24 حالة من بينها 6 بالانعاش و12 حالة بالمستشفيات المحلية.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الجهة بلغ منذ بداية الجائحة 198 حالة.