الرابطة 1- الجولة 24 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:
في رادس
النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (83)
الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (89 ض ج)
في باردو
الملعب التونسي 1 هيثم العيوني (8)
النجم الساحلي 0
في باجة
الاولمبي الباجي 1 عبد الرحمان الحنشي (60)
اتحاد بن قردان 1 هيثم المحمدي (35)
في المهدية
مستقبل الرجيش 1 بوبكر ديارا (15)
نجم المتلوي 0
في القيروان
شبيبة القيروان 0
النادي البنزرتي 4 فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)
في صفاقس
النادي الصفاقسي 0
مستقبل سليمان 1 عزيز الشتيوي (56)
في تطاوين
اتحاد تطاوين 3 ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74)
الاتحاد المنستيري 1 الياس الجلاصي (38)
الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- الترجي الرياضي 60 24 19 3 2 36 12
2- النجم الساحلي 49 24 15 4 5 42 21
3- اتحاد بن قردان 38 24 9 11 4 24 15
4- مستقبل سليمان 36 24 10 6 8 31 31
-النادي الصفاقسي 36 24 9 6 9 30 32
6- مستقبل الرجيش 35 24 9 8 7 23 18
7- الاتحاد المنستيري 30 24 8 6 10 26 25
8- الملعب التونسي 29 24 4 11 7 21 19
– الاولمبي الباجي 29 24 7 8 9 20 21
– النادي الافريقي 29 24 6 11 7 24 29
11- اتحاد تطاوين 27 24 6 9 9 21 29
12- نجم المتلوي 26 24 6 8 10 13 20
13- النادي البنزرتي 25 24 6 7 11 18 26
14- شبيبة القيروان 3 24 0 3 21 13 57