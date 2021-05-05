الرابطة 1- الجولة 24 – النتائج والهدافون

في ما يلي نتائج وهدافو مقابلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاربعاء:

في رادس

النادي الافريقي 1 ياسين الشماخي (83)

الترجي الرياضي 1 محمد علي بن رمضان (89 ض ج)

في باردو

الملعب التونسي 1 هيثم العيوني (8)

النجم الساحلي 0

في باجة

الاولمبي الباجي 1 عبد الرحمان الحنشي (60)

اتحاد بن قردان 1 هيثم المحمدي (35)

في المهدية

مستقبل الرجيش 1 بوبكر ديارا (15)

نجم المتلوي 0

في القيروان

شبيبة القيروان 0

النادي البنزرتي 4 فهمي قاسم (15 و44 و45) وخليل بلبوز (90)

في صفاقس

النادي الصفاقسي 0

مستقبل سليمان 1 عزيز الشتيوي (56)

في تطاوين

اتحاد تطاوين 3 ثامر الصالحي (24) واليا سيلا (52 و74)

الاتحاد المنستيري 1 الياس الجلاصي (38)

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 60 24 19 3 2 36 12

2- النجم الساحلي 49 24 15 4 5 42 21

3- اتحاد بن قردان 38 24 9 11 4 24 15

4- مستقبل سليمان 36 24 10 6 8 31 31

-النادي الصفاقسي 36 24 9 6 9 30 32

6- مستقبل الرجيش 35 24 9 8 7 23 18

7- الاتحاد المنستيري 30 24 8 6 10 26 25

8- الملعب التونسي 29 24 4 11 7 21 19

– الاولمبي الباجي 29 24 7 8 9 20 21

– النادي الافريقي 29 24 6 11 7 24 29

11- اتحاد تطاوين 27 24 6 9 9 21 29

12- نجم المتلوي 26 24 6 8 10 13 20

13- النادي البنزرتي 25 24 6 7 11 18 26

14- شبيبة القيروان 3 24 0 3 21 13 57