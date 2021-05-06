رابطة الأبطال الافريقية: مدرب بلوزداد يؤكد أنّ مواجهة الترجي ستكون قوية للغاية

أكد مدرب فريق شباب بلوزداد الجزائري، زوران مانولوفيتش، أنّ مواجهة فريقه مع الترجي الرياضي التونسي في الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية ستكون قوية للغاية.

وأفاد في حديث له على الموقع الرسمي لشباب بلوزداد أنّ المباراة لها طابع ال”الدربي” وستجمع فريقين يعتمدان نفس الطريقة.

وقال “أمتلك خبرة في المسابقة القارية، وسأعمل بكل قوة على قيادة الفريق لتحقيق انجاز، والدفاع عن حظوظه في المسابقة”.

يذكر أنّ موعد مباراة لقاء الذهاب بين الترجي الرياضي التونسي وشباب بلوزداد وقع تحديده يوم 14 ماي الجاري بملعب 5 جويلية بالجزائر، على أن يجرى لقاء الاياب في 22 ماي بملعب حمادي العقربي برادس.