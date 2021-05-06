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سيدي بوزيد: تسجيل 509 مخالفات اقتصادية منذ بداية شهر رمضان

2021/05/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد 509 مخالفات منذ بداية شهر رمضان، حسب ما أكده المدير الجهوي للتجارة ماهر الغريبي في تصريح ل(وات).

وأوضح الغريبي ان اغلب المخالفات استأثر بها قطاع الخضر والغلال( 97 مخالفة) وقطاع الدواجن (45 مخالفة) واللحوم الحمراء (24 مخالفة) والأسماك (12 مخالفة) والأعلاف (6 مخالفات) وصنع مواد التنظيف ( 6 مخالفات).

وذكر انه تم القيام ب30 محضر حجز بقيمة 28 ألف دينار تخص السكر والخضر والغلال والزيت النباتي المدعم والمواد العلفية والبيض والحليب ومشتقاته.

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