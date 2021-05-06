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سيدي بوزيد : 6942 مواطنا في الجهة تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس كورونا

2021/05/06 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

بلغ عدد الذين تلقّوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد “كوفيد 19” في ولاية سيدي بوزيد الى حدود اليوم الخميس، 6942 فردا من أبناء الجهة، وفق ما ذكره المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد 19” في سيدي بوزيد رفيق نصيبي.

وأوضح رفيق نصيبي في تصريح لـــ(وات) أنّ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا”بالجهة بلغ 2091 فردا، وعدد حالات الذين تعرّضوا الى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح قد بلغ 39 حالة وكانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر رفيق نصيبي أن مركز التلقيح بمعتمدية الرقاب قد أمّن 763 عملية تلقيح، مضيفا أن عدد المواطنين من ولاية سيدي بوزيد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس كورونا قد تجاوز نهاية الاسبوع الماضي 30 ألف شخص.

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