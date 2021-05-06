بطاقة ايداع بالسجن في حق فتاة انتحلت صفة طبيبة تجميل

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية سوسة 1، اليوم الخميس 6 ماي 2021 بطاقة إيداع بالسجن في حق فتاة انتحلت صفة طبيبة مختصة في التجميل، وذلك من أجل إلحاق أضرار بدنية بالغير عن غير قصد، وفق ما أكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة والمساعد الأول لوكيل الجمهورية جابر غنيمي.

وتتمثل وقائع الموضوع، في أن المتضررة تقدمت بشكاية مفادها التعرض إلى عملية تحيل من قبل فتاة إدّعت أنها طبيبة مختصة في التجميل تواصلت معها عبر موقع التواصل الاجتماعي بعد أن رأت الإعلان وفق موزاييك أف أم.

وأضاف غنيمي أن المتضررة سلمتها مبلغا ماليا قدره 650 دينار بعد أن اتفقتا على إجراء عملية تجميل على مستوى الوجه، لكن بعد أيام ظهرت حبوب على وجه الفتاة ما أثر سلبا على جمالها، وبعرضها على طبيب مختص في التجميل ثبت سوء استعمال المراهم.

وأكد غنيمي أنه تم إحالة الفتاة منتحلة صفة طبيبة تجميل على المجلس الجناحي وسيتم إيداعها بالسجن المدني المسعدين.