الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا ستعلن غدا عن الاجراءات للحد من انتشار الفيروس

اعلنت رئاسة الحكومة، ان اللجنة الوطنية لتنسيق ومتابعة برامج مقاومة فيروس كورونا والهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، ستبقيان في حالة انعقاد لتدارس التدابير والاجراءات الضرورية للحد من انتشار الفيروس واتخاذ القرارات اللازمة.

واضافت رئاسة الحكومة في بلاغ لها انه سيتم غدا صباحا انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا عقد ندوة صحفية للاعلان عن الاجراءات المتخذة.

وكانت اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا قد اقترحت في اجتماعها يوم الثلاثاء، إقرار حجر صحي شامل خلال اليومين الأولين من عيد الفطر وفق ما أفاد به عضو اللجنة أمان الله المسعدي.

وأضاف المسعدي في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية اقترحت أيضا منع التنقل بين المدن انطلاقا من يوم السبت 8 ماي 2021، فضلا عن منع التجمعات والاحتفالات بجميع أنواعها، مع التشديد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة ضد المخالفين.

وأكد المسعدي أن الوضع الوبائي الخطير الذي تشهده تونس حاليا والذي أدى إلى ارتفاع الضغط على أسرة الإنعاش و الأكسيجين وعدم التمكن في عديد الأحيان من توفير الإحاطة اللازمة لمرضى كوفيد-19 دفع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا لتقديم هذه المقترحات بهدف الحد قدر الإمكان من مزيد استفحال هذا الوباء