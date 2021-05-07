عاجل: رئاسة الجمهوريّة تكشف سبب رفض قيس سعيّد التلقيح ضدّ كورونا

أكدّ الملحق بالدائرة الديبلوماسية في ديوان رئاسة الجمهورية وليد الحجام، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد وكلّ المنتسبين لمؤسسة الرئاسة لم يتلقوا التلاقيح المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف الحجّام أنّ رئاسة الجمهورية لا تتعامل في هذا الموضوع، إلاّ مع الإدارة العامة للصحة العسكرية.

وردّا عن أسباب عدم تلقي رئيس الجمهورية للتطعيم إلى حدّ اليوم رغم إدارج كبار المسؤولين ضمن قائمة الفئات المنتفعة بأولوية التلقيح، حفاظا على السير العادي لدواليب الدولة، بيّن الحجّام أنّ رئيس الدولة أكدّ مرارا، أنّه سيتلقى اللقاح بعد التأكد من تلقيح كلّ الشعب التونسي، وهي مسألة مبدئية بالنسبة له، حسب تصريحه لموقع الجوهرة.

وأشار الحجّام، إلى “حرص مؤسسة رئاسة الجمهورية، على صحّة منتسبيها، وسيقع برمجة عمليات التطعيم في الوقت المناسب، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة العسكرية”.