بعد تسببه في تجلطات دم: بريطانيا تقدم لقاحا بديلا عن “أسترازينيكا” لمن هم دون الـ40 عاما..

قالت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا إنه سيتم إعطاء معظم البالغين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح “أسترازينيكا” نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة.

وذكرت الهيئة وفق ما نقلته البي بي سي أن تم رصد 242 حالة تخثر بعد إعطاء 28.5 مليون جرعة من اللقاح، مبينة أن الخطر أعلى بقليل لدى الفئات العمرية الأصغر.

وقال البروفيسور وي شين ليم، من اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) إن “السلامة ستبقى على رأس أولوياتنا.. ونظرا لاستمرار سيطرتنا على معدلات الإصابة بكوفيد-19، فإننا ننصح بأن يتم تقديم لقاح بديل عن “أسترازينيكا” للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما والذين لا يعانون من أي أمراض، إذا كان البديل متاحا”.