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وزارة التعليم العالي: تعليق جميع الأنشطة الجامعية بداية من يوم 8 ماي 2021 على أن تستأنف مبدئيا يوم 19 ماي

2021/05/07 أخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الجمعة عن تعليق جميع الأنشطة الجامعية من دروس وامتحانات وتربصات ومناقشة أعمال البحث بداية من يوم 8 ماي 2021 على أن تستأنف، مبدئيا، بداية من يوم الأربعاء 19 ماي 2021

وأشارت الوزارة في بلاغ لها الى ان قرار تعليق كافة الأنشطة الجامعية يأتي تبعا لقرارات الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” الصادرة اليوم 7 ماي 2021

وأوضحت ان استئناف الدروس سيكون مبدئيا يوم 19 ماي 2021 في انتظار الاعلان عن القرارات الخصوصية ذات العلاقة بالعودة المدرسية والجامعية من طرف الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” يوم الخميس 13 ماي 2021.

كما تقرّر فتح المبيتات الجامعية بتاريخ 17 ماي 2021 وذلك لتسهيل التوافد التدريجي للطلب، وفق البلاغ.

ودعت الوزارة كافة المؤسسات الجامعية بالتنسيق مع الجامعات والإدارة العامة للدراسات التكنولوجية الى تحيين الروزنامة البيداغوجية مع مراعاة فترات الانقطاع عن التكوين.
يشار الى ان الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” أقرت اليوم فرض الحجر الصحي الشامل من 9 الى 16 ماي الجاري

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