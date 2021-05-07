المنستير: تسجيل 4 وفيات و42 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

تطور مجموع ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بولاية المنستير، إلى 485 حالة وفاة منها 4 وفيات جديدة، و18 ألفا و397 إصابة من بينها 42 إصابة جديدة منذ ظهور الوباء وإلى غاية يوم 5 ماي الجاري، وفق آخر حصيلة محيّنة صدرت اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة

وبلغ مجموع الوفيات المسجلة خلال 14 يوما الأخيرة (من 24 أفريل إلى 5 ماي) 37 حالة وفاة أي معدل 2 فاصل 64 حالة وفاة يوميا، وتراوح عدد الوفيات يوميا بين وفاة واحدة و6 وفيات سجلت يومي 28 أفريل الماضي و3 ماي الجاري.

وسجلت معتمدية المنستير 21 إصابة جديدة في حين توزعت بقية الإصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 7 إصابات بزرمدين، و4 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، و3 إصابات ببنبلة، وإصابتين بالوردانين، وإصابتين بالساحلين، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بالمكنين، وإصابة واحدة بقصيبة المديوني.

وشهدت الجهة تعافي مجموع 16 ألفا و398 حالة منها 104 حالات جديدة، في حين مازالت الجهة تعدّ 1510 حالات نشطة منها 101 حالة مقيمة بالمستشفيات العمومية وبعدد من المصحات الخاصة بولاية المنستير، وتقيم بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير 26 حالة بقسم الإنعاش والعناية المركزة و30 حالة أخرى بأقسام أخرى به.

وتراجعت النسبة الجهوية لاشغال أسرة “كوفيد” إلى غاية 5 ماي الجاري إلى 66 في المائة مقابل 70 فاصل 6 في المائة إلى حدودّ يوم 4 ماي الجاري.

ومن جهة اخرى، سجل أعوان الصحة بالمركزين الجهويين للتلقيح ضدّ “كوفيد19” عدد 1 بالمنستير وعدد 2 بقصر هلال امس الخميس مجموع 26 ألفا و702 من الأشخاص الملقحين من بينهم8754 شخصا تلقوا الجرعة الثانية في حين تخلف أمس 159 شخصا من مجموع 1323 شخصا وجهت لهم ارسالية تدعوهم للتوجه إلى أحد المركزين لتلقي التلقيح.

وعاينت الدوائر الصحية للإدارة الجهوية للصحة بالمنستير مرور معتمدية زرمدين إلى مستوى اختطار “مرتفع جدّا” حيث بلغت الإصابات 101 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة (إلى غاية يوم 5 ماي)، ليصبح مجموع المعتمديات ذات مستوى اختطار “مرتفع جدّا” 10 معتمديات من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير

وحافظت معتمديتي المكنين وجمال على مستوى اختطار “مرتفع” وبني حسان على مستوى اختطار “متوسط”، وتصنف ولاية المنستير كولاية ذات مستوى اختطار “مرتفع جدّا” بلغ فيها المعدل الجهوي للإصابات خلال 14 يوما الأخيرة 144 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن.