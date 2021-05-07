قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه اليوم الجمعة بقصر باردو، تجديد العمل بتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، إثر موافقة خلية الأزمة لمجلس النواب، بأغلبية ثلثي الحاضرين، خلال اجتماعها الذي انعقد صباح الجمعة، حضوريا وعبر التواصل عن بعد، على هذا التجديد إثر تفشي فيروس كوفيد 19. وتضم خلية الأزمة أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.

كما تداول مكتب المجلس بخصوص موضوع التلاقيح ضد فيروس كوفيد – 19، وأكّد احترام مجلس نواب الشعب لاستراتيجية الحكومة في هذا الشأن وخضوعه للأولويات الوطنية للتلقيح.

وكان مجلس النواب صادق خلال جلسة عامة يوم 15 أفريل 2021، على قرار يتعلق بتدابير لضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب، إثر تفشّي فيروس كورونا.