الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة والعشرين

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاحد المقبل بداية من الساعة 13 و30 دقيقة :

في بن قردان

اتحاد بن قردان – النجم الساحلي وليد الجريدي

في المتلوي

نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله

في تطاوين

اتحاد تطاوين – الملعب التونسي عامر شوشان

في الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان حسام بولعراس

في بنزرت البصيري

النادي البنزرتي – الترجي الرياضي الصادق السالمي

في سليمان

مستقبل سليمان – مستقبل الرجيش سفيان قطاط

في رادس حمادي العقربي

النادي الافريقي – الاولمبي الباجي يسري بوعلي