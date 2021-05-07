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الرابطة المحترفة الاولى – تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة والعشرين

2021/05/07 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستقام يوم الاحد المقبل بداية من الساعة 13 و30 دقيقة :
في بن قردان
اتحاد بن قردان – النجم الساحلي وليد الجريدي
في المتلوي
نجم المتلوي – الاتحاد المنستيري اسامة رزق الله
في تطاوين
اتحاد تطاوين – الملعب التونسي عامر شوشان
في الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي – شبيبة القيروان حسام بولعراس
في بنزرت البصيري
النادي البنزرتي – الترجي الرياضي الصادق السالمي
في سليمان
مستقبل سليمان – مستقبل الرجيش سفيان قطاط
في رادس حمادي العقربي
النادي الافريقي – الاولمبي الباجي يسري بوعلي

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