بنزرت:تسجيل 3 وفيات و44اصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة

افادت عضو خلية اليقظة الطبية بالادارة الجهوية للصحة في بنزرت الدكتورة ابتسام بلانكو ، انه تم تسجيل 3وفيات و44 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع وعشرين الأخيرة في الجهة.

واضافت ذات المصدر في تصريحهل لمراسل (وات) بالجهة ان نسبة الإنذار بالجهة لازالت مرتفعة جدا عموما ولاسيما بمعتمديات العالية وراس الجبل وبنزرت الشمالية وبنزرت الجنوبية ومنزل بورقيبة .

وارتفعت النسبة العامة للإيواء بأقسام الانعاش سواء منها العمومية او الخاصة الى 94 بالمائة ،بينما النسبة العامة للإيواء باقسام “كوفيد19″المجهزة بالاوكسيجين بلغت 38بالمائة .

ولاحظت الدكتورة بلانكو ان العدد الاجمالي للاصابة بالفيروس بالجهة منذ اندلاع الازمة الصحية العالمية بات في حدوظ ال9385 إصابة ،شفي منها 8280 شخصا وتوفي 460 شخصا .

ومن جهة اخرى اشارت ذات المصدر ان الحملة الوطنية للتلقيح بمركزي بنزرت المدينة ومنزل بورقيبة تسير بنسق عادي ،حيث تم تلقيح 15006شخصا لجرعة اولى و6377 شخصا أتمّو الجرعة الأولى والثانية.

وبلغ عدد المسجلين 60460 شخصا وجّهــت لـــ22630 من بينهم دعوة عبر ارسالية قصيرة لتلقّي التلقيح .

طارق