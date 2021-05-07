تسجيل 69 حالة وفاة و1226 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

سجلت تونس، 69 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد و1226 إصابة جديدة من مجموع 5506 تحليلا مخبريا، وذلك الى غاية امس الخميس على الساعة 23، وفق بيانات اوردتها وزارة الصحة.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغها، مساء الجمعة، والمتعلق بالوضع الصحي بالبلاد، أن العدد الجملي للوفايات بلغ منذ ظهور الوباء 11277 حالة وفاة.

في المقابل بلغ عدد المتعافين من الفيروس 274 ألف، 270 شخصا بعد تعافي 1765 مصابا. ولم تعلن الوزارة في بلاغها اليوم عن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام و الخاص وعدد المصابين بالفيروس بأقسام العناية المركزة أو الخاضعين للتنفس الاصطناعي.

وقد أفادت وزارة الصحةفي بلاغها، أمس الخميس، أنّ المؤسسات الصحية المذكورة آنفا، تتكفل ب2684 مصابا بفيروس كورونا المستجد، فيما يقيم 508 من المصابين، حاليا، بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص الى جانب خضوع 152 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين .

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كورونا يوم 2 مارس 2020، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس من السنة نفسها.

وأقرت تونس، الجمعة، الحجر الصحي الشامل من 9 إلى 16 ماي 2021 ، تزامنا مع عيد الفطر ، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا

وأفاد رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خلال ندوة صحفية، اليوم، ان الهيئة العليا لمكافحة كورونا قررت فرض حجرا صحيا شاملا بداية من منتصف ليل السبت 9 ماي إلى غاية الأحد 16 ماي 2021 محذّرا من أن المنظومة الصحية على وشك الانهيار بفعل تزايد حصيلة الإصابات بكوفيد-19 معتبرا ان تسجيل معدل وفايات في حدود 100 حالة وفاة يوميا، يعد “أمر محزن جدا”.