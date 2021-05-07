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نابل: تسجيل 6 وفيات جديدة وارتفاع عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا الى 1497 حالة

2021/05/07 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية نابل 6 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع مجموع الوفيات إلى 640 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، وذلك وفق ما أوردته الإدارة الجهوية للصحة اليوم الجمعة في تحيينها الدوري في علاقة بانتشار الفيروس.

وأسفرت التحاليل المخبرية الأخيرة للتقصي حول الفيروس والبالغ عددها 356 تحليلا عن تسجيل 87 إصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الحالات المكتشفة منذ بداية الجائحة 19760 حالة من بينها 1497 حالة نشيطة أي لا تزال حاملة للفيروس، في حين بلغ عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة 132 حالة.
هذا وتتوزع حالات الوفيات الأخيرة على معتمديات قليبية (3 حالات) وحالة بكل من الهوارية و نابل ومنزل تميم وتتراوح أعمارهم بين 61 و84 سنة.

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