وزارة الصناعة تمنح 19شركة عمومية و عدة شركات خاصة تؤمن صناعات حيوية استثناء للنشاط خلال مدة الجحر

استثنت وزارة الصناعة 19 شركة عمومية خاصة تعمل في قطاعات الكهرباء والبترول والفسفاط والغاز وعدة شركات خاصة تعمل في مجال نقل المحروقات من قرار الحجر الصحي.

وأضافت الوزارة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة، أنها سترخص للتنقل ، خلال فترة الحجر الصحي الشامل المتدة من 9 الى 16 ماي 2021 لعدة مؤسسات من بينها الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة التونسية لصناعات التكرير والشركة الوطنية لتوزيع البترول والمجمع الكيميائي التونسي وشركة فسفاط قفصة وشركة جبل الجريصة و المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وتتضمن القائمة شركة النقل بالأنابيب بالصحراء و الشركة التونسية للتنقيب وشركة النقل بواسطة الانابيب والشركة التونسية لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية والشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط والشركة التونسية لمواد التزييت

ورخصت الوزارة في التنقل لاعوان الشركة الفرنسية التونسية للبترول وشركة الاستغلال والبحث عن النفط بالبلاد التونسية وشركة الخدمات لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية و الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال البترول وشركة تنمية واستغلال حقول النفط لرخصة الجنوب.

وتضم موزعو المحروقات كل من الشركة الوطنية لتوزيع البترول – عجيل و طوطال و فيفيو انرجي (علامة “شال”) و شركة ليبيا اويل (أولى انرجي) و ستار اويل و بوطاغاز وشركة موتوكوب

وأكدت الوزارة انه تم استثناء الشركات الناشطة في مجالات حيوية لتأمين عمليّات التّزويد والتّزوّد من إجراءات حظر الجولان على غرار المواد الغذائيّة والاستهلاكية والصناعات الصيدلانية ومواد التنظيف والتعبئة والتغليف ومنتجات الوقاية الصحية الذاتية والمؤسسات التي لها التزامات أكيدة على مستوى التصدير والمؤسسات التي لها أساليب إنتاج على غرار الأفران .

وشددت الوزارة على أنه يتعين التّقيّد بالبروتوكولات الصحيّة الخاصّة بكلّ نشاط والتنسيق مع السلط الجهوية لتمكين الأعوان عند الاقتضاء من التنقل بصفة حصرية من وإلى مقرات عملهم.