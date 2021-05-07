هام: وزارة الداخلية توضح تفاصيل اجراءات الحجر الصحي الشامل..

أعلنت وزارة الداخلية أنه يستثنى من الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان، بصورة حصرية القطاعات المعنية بمواصلة تأمين إستمرارية المرافق الحيوية والحياتية بناء على تراخيص (محررة بكل دقة) تسلم من قبل الهياكل والمؤسسات المسيّرة لهذه القطاعات.

وأكدت في بلاغ توضيحي صادر عنها الجمعة، أن هذه التراخيص يجب أن تقتصر على الأشخاص المدعوين فعليّا لتأمين إستمرارية المرافق المسموح لها بالنشاط مع دعوتها إلى الحرص على موائمة نشاطها إلى أقصى حدّ ممكن مع قرار الحجر الصحي الشامل وتوقيت حظر الجولان.

وبينت الوزارة أن الأشخاص الذين تشملهم هذه الإستثناءات، هم المتحصلون على شارات عبور مسلمة من قبل مصالح وزارة الداخلية وأعوان وإطارات الهياكل الصحيّة العموميّة والخاصّة متى كانوا مدعوّين للتدخل في مجالات عملهم.

وأضافت أن المشمولين بهذا الاستثناء يتعلق أيضا بتأمين إستمرارية المرافق الحيوية وفقا للبلاغات الصادرة عن وزارات الإشراف و عمليّات التزويد والتزوّد بالمواد الحياتيّة التي تحدد من قبل الوزارة المشرفة على كل قطاع و منتسبي المؤسّسات الإعلاميّة والصحفيّة مع دعوتها إلى الحرص على منح هذه التراخيص حصريا للأشخاص المدعوين لتأمين إستمرارية هذا المرفق.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بمقتضيات الحجر الصحي الشامل والاقتصار على قضاء الحاجيات الأساسية (المواد الأساسية والأدوية الضرورية، علاج الحالات الصحية المستعجلة، إجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيله).

ووضعت وزارة الدّاخليّة على ذمّة المواطنين أرقام النجدة التالية:

– 197 بالنسبة لوحدات الأمن الوطني

– 193 بالنسبة لوحدات الحرس الوطني.

– 198 بالنسبة لوحدات الحماية المدنية.

– 194 وحدات الحرس البحري.

وعند الضّرورة القصوى الإتصال بالإدارة العامة للعمليات بوزارة الدّاخليّة على الرّقم 71.335.000 أو الرقم الأخضر 80.10.11.11.

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت الجمعة فرض حجر صحي شامل بكامل تراب الجمهورية بداية من يوم 9 ماي 2021 وإلى غاية يوم الأحد 16 ماي 2021.

كما فرضت حظرا للجولان على العربات والأشخاص بداية من الساعة السابعة ليلا (19:00) إلى الساعة الخامسة صباحا (5:00) من اليوم الموالي و منع التنقل بين المدن (ويقصد بذلك التنقل بين المعتمديات داخل الولاية الواحدة) باستثناء الحالات المرخص لها والحالات الإستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك حملة التلقيح.

كما أعلنت عن منع كل التجمعات والإحتفالات العائلية والثقافية والرياضية و غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلات الخدمات.